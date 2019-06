Un aereo elettrico è stato presentato oggi all'aeroporto di Sion, dopo che ha effettuato il suo primo volo. Destinato all'addestramento dei piloti, dovrebbe essere disponibile per le scuole di aviazione a partire dal 2021.

L'aereo biposto si trova in un hangar dell'aeroporto vallesano. "Bristell Energic offre una soluzione a zero emissioni, silenziosa ed economica", ha dichiarato André Borschberg, ex CEO e pilota di Solar Impulse e co-fondatore e presidente della società H55.

Il biposto è prodotto dalla società ceca BRM Aero. Ha un'autonomia di 90 minuti ed è dotato di un motore e di batterie sviluppate da H55, uno spin-off tecnologico di Solar Impulse specializzato nella propulsione elettrica.

