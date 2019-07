La presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic in vista a Berna

Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha accolto oggi a Berna la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović, giunta in visita ufficiale. I due hanno discusso fra l'altro del programma della presidenza di turno croata dell'UE nel primo semestre del 2020.

Maurer ha confermato l'intenzione del governo elvetico di trovare una soluzione alle questioni in sospeso in modo da poter concludere l'accordo istituzionale con Bruxelles, riferisce un comunicato del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

È stato discusso anche del protocollo sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione alla Croazia, in vigore dall'inizio del 2017. Ueli Maurer ha sottolineato che la sua applicazione non riscontra problemi particolari e che il Consiglio federale ha quindi deciso in dicembre di prolungare le disposizioni transitorie. Queste permetteranno nei prossimi anni una graduale apertura dell'accesso al mercato del lavoro fra i due Paesi.

Come da programma, la visita ufficiale si è conclusa nel Parlamento con un incontro tra Kolinda Grabar-Kitarović e la presidente del Consiglio Nazionale Marina Carobbio Guscetti.

Neuer Inhalt Horizontal Line