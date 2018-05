Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2018 12.29 18 maggio 2018 - 12:29

Karin Keller-Sutter, in visita ufficiale negli Stati Uniti

Domenica la presidente del Consiglio degli Stati Karin Keller-Sutter (PLR/SG) si recherà negli Stati Uniti per una visita ufficiale che toccherà Washington D. C. (21 e 22 maggio), Chicago (23 maggio) e New Glarus (24 maggio).

In programma vi sono colloqui con rappresentanti del mondo politico, economico e culturale come anche visite a numerose imprese svizzere, indica oggi un comunicato dei Servizi del Parlamento.

Il 21 e il 22 maggio sono previsti incontri con membri del Senato e della Camera dei rappresentanti, nonché con delegati dei principali think tank della capitale americana. I colloqui si concentreranno sulle relazioni commerciali tra i due Paesi. In questo contesto saranno discussi anche i principi base della regolamentazione dei mercati finanziari nonché le misure della riforma fiscale USA e le loro conseguenze sulla Svizzera in quanto sede di gruppi attivi su scala internazionale, si spiega nella nota.

A Chicago Keller-Sutter incontrerà la vicegovernatrice dell'Illinois e il sindaco della città, nonché alcuni rappresentanti delle imprese svizzere dei settori dei servizi, dell'industria e dell'agricoltura. Il 24 maggio, a conclusione della visita ufficiale, la presidente del Consiglio degli Stati farà sosta a New Glarus, Wisconsin, dove discuterà con i membri della comunità svizzera sul mantenimento dell'identità culturale nazionale e regionale. New Glarus, che prende il nome dal comune elvetico di Glarona, fu fondato nel 1845 da 150 emigranti partiti da quella località. Nel XIX secolo gli Stati Uniti erano la principale destinazione degli emigranti svizzeri.

