Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 10.00 09 marzo 2018 - 10:00

Il presidente della direzione di Zurich Insurance, Mario Greco, nel 2017 ha percepito una retribuzione di 8,6 milioni di franchi, contro i 7,8 dell'anno prima, quando aveva preso le redini del gruppo. La cifra comprende un salario di base di 1,6 milioni.

L'ex "patron" di Generali quest'anno non potrà tuttavia contare sul premio di indennizzo di 4,2 milioni percepito nel 2016 per non aver avuto la possibilità di realizzare gli obiettivi a medio termine presso il suo ex datore di lavoro.

L'insieme dei membri della direzione di Zurich, composta di 14 persone, hanno percepito in totale una retribuzione di 46,4 milioni, stando a quanto si rileva dal rapporto di gestione pubblicato oggi. Nel 2016 i 16 direttori, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione (cda) che aveva assunto il ruolo di CEO ad interim, avevano percepito 44,2 milioni di franchi.

Il cda (11 persone) da parte sua ha incassato 4,83 milioni, contro i 4,61 dell'anno prima, quando gli amministratori erano 13.

