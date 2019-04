Il presidente del PPD Gerhard Pfister ha espresso "sollievo" dopo l'annullamento da parte del Tribunale federale della votazione di tre anni fa riguardante l'imposizione fiscale delle coppie sposate.

L'iniziativa popolare "per il matrimonio e la famiglia - no agli svantaggi per le coppie sposate" era stata bocciata il 28 febbraio del 2016 dal 50,8% dei votanti, ma era stata accolta dalla maggioranza dei Cantoni. Si tratta ora di "ripristinare la fiducia nel Consiglio federale", ha detto Pfister all'agenzia Keystone-ATS. Prima di convocare nuovamente l'elettorato alle urne è però auspicabile che il governo emani un nuovo messaggio e che il tema venga di nuovo dibattuto in parlamento. Una semplice ripetizione del voto "non è un'opzione", ha affermato Pfister. Il Consiglio federale tre anni fa ha presentato "cifre sostanzialmente errate". Parlamento ed elettori hanno così deciso sulla base di fatti inesatti.

L'aspetto politico della questione non è da sottovalutare. Il Tribunale federale ha stabilito che le informazioni erano palesemente sbagliate al punto che era assolutamente necessario ripristinare un'atmosfera di fiducia: in caso contrario la credibilità del Consiglio federale e anche l'attendibilità degli opuscoli distribuiti prima del voto sarebbero state seriamente compromesse nelle future battaglie elettorali. In un comunicato, il PPD chiede "che il Consiglio federale avvii colloqui con il comitato d'iniziativa e con il partito prima di decidere il seguito da dare alla vicenda".

