Il consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI) è il candidato alla presidenza dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) designato oggi dal parlamento dell'organizzazione che difende gli interessi delle PMI per succedere a Jean-François Rime (UDC/FR).

La raccomandazione della Camera svizzera delle arti e mestieri è rivolta al congresso, che si riunisce il prossimo 29 aprile a Friburgo. All'esame del parlamento dell'usam, che sedeva oggi a Berna, vi erano due candidature: accanto a quella del deputato di Gordola, vi era quella della collega nel parlamento federale Diana Gutjahr (UDC/TG).

Comunque vada, l'organizzazione sarà confrontata con una prima, dato che non è mai stata guidata né da una donna né da un ticinese. La candidatura di Regazzi però ora appare privilegiata.

Rime ha annunciato poco dopo le federali del 20 ottobre, quando non è stato confermato in Consiglio nazionale, che non si sarebbe ripresentato. Il suo mandato termina il prossimo maggio.

