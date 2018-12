Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 dicembre 2018 8.05 06 dicembre 2018 - 08:05

Prosegue oggi al Consiglio nazionale, a livello di divergenze, l'esame del preventivo 2019 della Confederazione. Lunedì gli Stati avevano approvato un aumento delle spese di 98,1 milioni di franchi nel budget per la formazione e la ricerca.

Il Nazionale affronterà poi il tanto discusso Patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione. Dovrà in particolare esprimersi su una mozione che chiede di conferire al parlamento la competenza di firmare tale accordo.

Gli Stati affronteranno una mozione del Partito borghese democratico (PBD), già approvata dal Nazionale, che chiede al governo di sottoporre il più presto possibile al voto popolare la questione di principio relativa all'acquisto di nuovi aerei da combattimento. Altro tema all'ordine del giorno: una mozione sempre del PBD, e anche lei già accolta dal Nazionale, che chiede di coinvolgere maggiormente il Parlamento nel determinare i criteri per l'esportazione di armi. L'atto parlamentare era stato depositato dopo che il governo aveva annunciato di voler allentare i criteri volti a permettere l'export di materiale bellico anche in Paesi coinvolti in un conflitto armato interno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio