Questo contenuto è stato pubblicato il 4 settembre 2018 16.23 04 settembre 2018 - 16:23

Il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale va abbassato dall'attuale 1,0% allo 0,75%.

La proposta è formulata in una raccomandazione inviata dalla Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) al Consiglio federale, a cui spetta la decisione finale.

Questo tasso determina il rendimento minimo che deve essere corrisposto sul capitale vecchiaia risparmiato nell'ambito della della previdenza professionale obbligatoria. Le proposte dei membri della Commissione, si legge in un comunicato, andavano dallo 0,25 all'1,25%.

Nel formulare la sua raccomandazione, la Commissione afferma di aver tenuto conto del fatto che quello proposto è un tasso d'interesse minimo. Ciò significa che l'organo supremo paritetico degli istituti può fissare un rendimento superiore, se la situazione finanziaria lo permette.

Spesso, tuttavia, le casse pensione che assicurano soltanto il regime obbligatorio della previdenza professionale risentono dell'aliquota di conversione elevata e non hanno quindi questa possibilità, riconosce la Commissione.

Per fissare il tasso d'interesse minimo sono presi in considerazione il rendimento delle obbligazioni della Confederazione e l'andamento di azioni, obbligazioni e immobili. La scorsa primavera il metodo di calcolo è tuttavia leggermente cambiato, vengono ad esempio considerate le obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni e non più sette.

