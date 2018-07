Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

In molti posti i festeggiamenti del Primo agosto iniziano alla vigilia. Cinque consiglieri federali ne approfittano per incontrare la popolazione già oggi. Fanno eccezione Ueli Maurer, in vacanza all'estero, e Doris Leuthard, che terrà il discorso ufficiale domani.

Il presidente della Confederazione Alain Berset ha organizzato un'escursione in montagna nel suo canton Friburgo con 120 persone, estratte a sorte fra circa 600 partecipanti di un concorso di "L'illustré" e "Schweizer Illustrierte".

Alle sette del mattino degli autobus da Zurigo, Berna, Losanna e Friburgo li hanno trasportati alla stazione turistica di Schwarzsee. In programma ci sono viaggio in seggiovia, escursione a un alpeggio ai piedi del Kaiseregg, cima di 2185 metri, e brunch offerto dall'Unione svizzera dei contadini (USC).

In serata il capo del Dipartimento federale dell'Interno (DFI) sarà nel suo villaggio di Belfaux, pochi chilometri a nord-ovest di Friburgo. L'indomani Berset terrà il discorso ufficiale del Primo agosto sul "praticello" del Grütli (UR).

Il responsabile della diplomazia elvetica Ignazio Cassis oggi pronuncia un discorso a Rorschach (SG) e domani al Monteceneri e a Lugano. Per la festa nazionale ne ha già tenuto uno il 19 luglio alla Società svizzera di Milano.

La responsabile di Giustizia e Polizia Simonetta Sommaruga oggi è a Muttenz (BL). La consigliera federale bernese domani sarà invece a Münsingen (BE) per una colazione in fattoria.

Il capo del dipartimento dell'economia Johann Schneider-Ammann oggi passa per Lucerna e Emmeten (NW). Il Primo Agosto lo vedrà a Napf (LU), Binn (VS) e Friburgo.

Guy Parmelin, ministro vodese della difesa e dello sport, oggi pronuncia un discorso a Langrickenbach (TG) e domani a Bürchen (VS) e Payerne (VD).

Sarà solo domani tra la popolazione la ministra dei trasporti e dell'ambiente Doris Leuthard, che parteciperà a un brunch in fattoria a Villmergen, nel suo canton Argovia, e poi terrà un discorso a Losanna. Il 3 inaugurerà il parco degli orsi di Arosa (GR).

Il vicepresidente della Confederazione Ueli Maurer non parteciperà ad alcuna festa del Primo Agosto poiché sarà all'estero. Il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr si esprimerà invece domani a Diepoldsau (SG).

