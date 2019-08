Circa 150'000 persone hanno gustato oggi il tradizionale brunch in fattoria del Primo d'agosto.

Circa 150'000 persone si sono recate oggi in oltre 350 aziende agricole per gustare il tradizionale brunch in fattoria del Primo d'agosto. Sull'alpe di L'Etivaz (VD) era presente pure il consigliere federale Ignazio Cassis.

Da oltre due decenni l'abbondante colazione, proposta dall'Unione svizzera dei contadini, è ormai diventata un appuntamento classico dei festeggiamenti per il Natale della Patria.

Il brunch in fattoria, secondo gli organizzatori, ha fra gli altri scopi quello di costruire un ponte fra città e campagna, ma consente anche uno scambio tra le famiglie contadine elvetiche.

