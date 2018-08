Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 18.12 01 agosto 2018 - 18:12

Quando si tratta di vivere in concordanza, Friburgo rimane un modello da seguire. Lo ha affermato oggi, durante i festeggiamenti per il Primo agosto, il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, ospite proprio sulle rive della Sarine.

Nella sua allocuzione, il ministro dell'economia ha sottolineato come questo Cantone sia la prova vivente che romandi e svizzero tedeschi si arricchiscano a vicenda. Il confine linguistico che lo attraversa non gli ha impedito di reinventarsi e affrontare le sfide dei nostri tempi, ha messo in evidenza.

Dando sfoggio anche di una certa ironia ("so che le griglie sono calde, ma è il Primo agosto e se pensavate di evitare i discorsi avreste dovuto restare a casa", ha detto in tono scherzoso), Schneider-Ammann, sulla falsariga di quanto dichiarato ieri a Lucerna, ha evocato il tema del paradiso elvetico.

"Lo dico spesso, la Svizzera è un piccolo paradiso. E posso dire senza esitare che Friburgo è senza dubbio un piccolo paradiso" al suo interno, ha asserito. "So che lottate per attirare più imprese nella regione e non è sempre facile", ha proseguito Schneider-Ammann, menzionando il suo passato da industriale.

Dopo aver elogiato l'università, le scuole e i centri di ricerca friburghesi, che hanno "molto contribuito" alla svolta verso la digitalizzazione della Confederazione, il consigliere federale ha ricordato che la Svizzera è oggi più che mai prospera. In merito al "delicato" dossier sull'accordo istituzionale con l'Unione europea, Schneider-Ammann ha garantito che il suo obbiettivo è chiaro: mantenere per i salariati svizzeri lo stesso livello di protezione attuale e un mercato del lavoro flessibile.

Infine, il ministro ha invitato tutti i cittadini a recarsi alle urne, a cominciare dalle votazioni del prossimo settembre. "Oggi è la Festa nazionale, una festa di concordanza. Non darò dunque il mio parere sulle tre iniziative popolari", ma quando "riempirete le schede" domandatevi cosa significherà il vostro voto per "la politica, la società e l'economia", ha terminato Schneider-Ammann.

Neuer Inhalt Horizontal Line