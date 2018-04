Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Lo YB viene punito con 20 punti di penalizzazione per l'erba sintetica irregolare del suo campo, mentre il Canton Zurigo dovrebbe inserire contingenti per i "frontalieri" provenienti da Argovia. Sono alcuni dei "pesci d'aprile" pubblicati oggi nella Svizzera tedesca.

Schock per i tifosi dello Young Boys (YB) alla lettura della "SonntagsZeitung": la squadra di calcio, attualmente prima nel campionato svizzero, viene penalizzata di 20 punti dalla FIFA poiché i fili d'erba del suo campo sintetico sono lunghi 4,5 centimetri, e non 3,81. Per correre ai ripari, il club ha invitato i sostenitori a portare allo stadio pezzi del proprio giardino.

I giovani PPD del Canton Zurigo hanno invece finalmente trovato una soluzione ad un gravoso problema: i frontalieri provenienti da Argovia. Il loro numero negli ultimi anni è "aumentato drasticamente", mettendo a rischio posti di lavoro e creando un pericoloso dumping salariale, danneggiando le famiglie.

Per questo è necessario introdurre contingenti con controlli doganali fra i due cantoni. Argovia dovrebbe tra l'altro accollarsi i costi.

Nella Svizzera orientale invece il problema è spesso la mancanza di attenzione, scrive la cancelleria del Canton San Gallo. Per questo motivo da quest'anno verrà dato un premio alle istituzioni che, grazie ad accurate lamentele, guadagneranno fama a livello nazionale.

