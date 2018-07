Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 11.35 29 luglio 2018 - 11:35

Quest'anno il Primo di agosto potrebbe avere un gusto amaro per gli amanti di spettacoli pirotecnici: a causa della siccità infatti in molte regioni i fuochi di artificio sono vietati. Non mancano però le offerte con cui consolarsi.

Le precipitazioni di sabato e i temporali isolati previsti entro mercoledì non cambieranno la situazione sul fronte del pericolo di incendi. Tre anni fa le forti piogge registrate a fine luglio avevano convinto le autorità di revocare il divieto annunciato preventivamente. L'ultima volta che una Festa nazionale si è svolta senza fuochi d'artificio, o quasi, è stato nel 2006.

Le restrizioni quest'anno sono più o meno estese a dipendenza delle regioni. In alcuni comuni, come Coira, il divieto è generalizzato, in altri colpisce solo i privati, ma non gli spettacoli ufficiali organizzati da specialisti. Nel canton Friburgo la proibizione è limitata alle zone in prossimità di boschi.

