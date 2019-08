Nel pomeriggio il pubblico non era ancora folto.

Questo fine settimana Zurigo ospita il primo festival svizzero del clima: un evento che, nelle intenzioni degli organizzatori, propone non solo musica, bensì anche momenti di discussione su temi come lo spreco alimentare e i giardini urbani.

Il momento clou è rappresentato dalla "cena di gala vegana", composta solo da prodotti provenienti della spazzatura. "L'idea del festival è di mostrare come può essere un mondo sostenibile e sensato dal profilo ecologico", ha indicato a Keystone-ATS Michelle Reichelt, membro del comitato organizzatore.

Il fattore ambientale è stato considerato in tutte le costruzioni predisposte per il festival. Ad esempio anche i gabinetti mobili erano in legno.

