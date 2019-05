Sono molte le manifestazioni previste oggi in tutta la Svizzera, in occasione della Festa dei lavoratori. Non in tutti i cantoni tuttavia quella odierna è una giornata festiva. Il motto scelto dai sindacati è "Di più per vivere!".

Alain Berset è l'unico membro di governo a tenere un discorso e lo farà a Soletta. Prima, presenzierà alla riunione settimanale del Consiglio federale, a Berna. Simonetta Sommaruga ha in programma la visita a un asilo nido a Friburgo. Altre apparizioni pubbliche di esponenti dell'esecutivo non sono previste, hanno precisato i vari dipartimenti.

Sono oltre 50 le manifestazioni e i raduni in agenda oggi, secondo quanto indicato dall'Unione sindacale svizzera (USS), che ha scelto di cavalcare i tradizionali cavalli di battaglia: aumento dei salari, delle pensioni, più giustizia e protezione salariale, più uguaglianza, riduzioni dei premi di cassa malattia e più tempo libero a disposizione delle persone.

Tema caldo della giornata sarà però anche lo sciopero delle donne del 14 giugno, i cui organizzatori si esprimeranno pubblicamente in diversi luoghi.

I rappresentanti dei sindacati e dei partiti di sinistra si esprimeranno ai quattro angoli del Paese. Pierre-Yves Maillard, neopresidente dell'USS, è atteso a Olten (SO) e Sion. Il suo predecessore, il consigliere agli Stati Paul Rechsteiner (PS/SG), terrà discorsi a San Gallo, Rorschach (SG) e Walenstadt (SG).

Il presidente del PS Christian Levrat parlerà a Interlaken (BE), mentre quella dei Verdi, Regula Rytz, ha in agenda discorsi a Thun (BE) e Berna. La presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio (PS/TI) parteciperà alle celebrazioni del Primo maggio a Baden (AG).

