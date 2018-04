Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 12.42 29 aprile 2018 - 12:42

In occasione della festa dei lavoratori del primo maggio, i sindacati hanno organizzato una cinquantina di manifestazioni in tutta la Svizzera.

Partecipano ai festeggiamenti anche i consiglieri federali del PS, Simonetta Sommaruga e Alain Berset. Al centro dei temi sollevati figurerà l'uguaglianza salariale tra i sessi.

Benché il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne sia iscritto nella Costituzione federale da 37 anni, tale principio è in alcuni ambiti lettera morta. È il caso della parità salariale tra i sessi: le donne guadagnano in media il 15-20% in meno degli uomini a parità di mansione, ricorda in una nota l'Unione sindacale svizzera (USS).

Nel 40% dei casi, questo divario nelle remunerazioni non si spiega in alcun modo. Per manifestare il proprio disaccordo e reclamare misure più energiche da parte del parlamento, l'USS invita i cittadini a far sentire la propria voce.

Dopo che il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier sulla parità salariale al Consiglio federale durante la scorsa sessione primaverile, suscitando un coro di proteste specie da sinistra, la competente commissione della Camera dei Cantoni ha deciso recentemente di riprendere in mano il dossier.

Gli Stati vorrebbero introdurre l'auto dichiarazione obbligatoria per le aziende, mentre il progetto governativo prevede che i datori di lavoro con più di 50 collaboratori devono eseguire ogni quattro anni un'analisi dei salari facendola verificare da servizi di controllo esterni.

Anche i consiglieri federali Berset e Sommaruga saranno presenti in piazza il primo di maggio. Alain Berset, responsabile del Dipartimento dell'interno, si recherà in Vallese, a Sion. La consigliera federale Simonetta Sommaruga, alla guida del Dipartimento di giustizia e polizia, visiterà invece la fabbrica di cioccolata di Ennenda (GL).

Il presidente dimissionario dell'USS Paul Rechsteiner, tra l'altro consigliere agli Stati PS per San Gallo, è atteso a Interlaken (BE), Münchenbuchsee (BE), Winterthur (ZH) e Zurigo. I vicepresidenti dell'USS, Vania Alleva e Giorgio Tuti, parleranno invece rispettivamente a Zurigo e San Gallo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.