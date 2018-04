Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 20.45 29 aprile 2018 - 20:45

Aspre critiche verso il presidente palestinese Abu Mazen sono state espresse dal principe saudita Mohammad bin Salman lo scorso marzo durante un incontro negli Stati Uniti con dirigenti di organizzazioni ebraiche.

Lo ha appreso la emittente israeliana Canale 10, citando fonti diplomatiche.

"Negli ultimi 40 anni - ha detto bin Salman, secondo la emittente - la leadership palestinese si è fatta sfuggire tutte le occasioni e ha respinto tutte le proposte che le sono state avanzate. È giunto il momento - ha aggiunto - che accettino ora quanto viene loro proposto e acconsentano ad intraprendere negoziati, oppure che tacciano e cessino di lamentarsi".

Secondo Canale 10 bin Salman ha aggiunto che la questione palestinese non ha adesso un'alta priorità per il suo Paese. Tuttavia, in assenza di progressi nelle relazioni fra israeliani e palestinesi, non sarà possibile per Israele normalizzare le relazioni col mondo arabo.

Queste rivelazioni sono coincise con la odierna spola del segretario di Stato Mike Pompeo fra Arabia Saudita ed Israele.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.