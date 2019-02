Dopo dodici anni Giuseppe Falbo abbandonerà alla fine di giugno la segreteria generale della Pro Grigioni Italiano (Pgi). La sua successione deve ancora essere regolata e sarà affrontata dal Consiglio direttivo nella prossima seduta.

Falbo, nato a Poschiavo nel 1972, è entrato in carica nel luglio del 2007, accompagnando lo sviluppo interno della Pgi, con la costituzione dei centri regionali e un cambio di paradigma nella promozione della cultura italofona, si legge in una nota odierna.

Falbo è attivo dallo scorso anno nel Consiglio d'Europa come esperto svizzero nella Commissione consultiva della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, mandato che intende conservare.

In qualità di segretario generale ha per esempio ottenuto una vittoria contro l'iniziativa cantonale "Per una sola lingua straniera" e contribuito alla creazione di un posto di corrispondente di lingua italiana a Coira per Keystone-Ats, l'agenzia di stampa nazionale.

