Alcuni di loro hanno indicato uno stesso uomo, Chamseddine Sandi, come il cervello degli attentati. Sarebbe però morto in un raid statunitense in Libia nel 2016.

In totale erano 51 le persone alla sbarra per i due attentati. Il primo era avvenuto al Museo del Bardo a Tunisi il 18 marzo dove furono uccisi 21 turisti (tra cui quattro italiani, quattro francesi, tre giapponesi e due spagnoli) e un agente di sicurezza tunisino. Il secondo ebbe luogo in una località balneare vicino a Susa il 26 giugno (38 turisti uccisi, 30 dei quali britannici).

Omicidio volontario, concorso in omicidio volontario e attacco allo Stato, i capi di imputazione per i condannati all'ergastolo.

