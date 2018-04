Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 aprile 2018 11.21 03 aprile 2018 - 11:21

La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha fatto domanda al Tribunale superiore tedesco per un'ordine di estradizione in Spagna per il separatista catalano Carles Puigdemont. Lo ha reso noto stamattina la Procura generale in Schleswig.

Sarà ora il tribunale superiore del Land Schleswig-Holstein a verificare se ci sono le condizioni per acconsentire ad un'estradizione di Carles Puigdemont in Spagna. Se il tribunale superiore dovesse acconsentire all'estradizione, Puigdemont potrebbe ancora fare ricorso.

