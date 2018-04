Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber vorrebbe poter concludere accordi con le società perseguite, invece di trascinarle davanti a un tribunale, come avviene negli Stati Uniti.

La Svizzera, rileva in un'intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche e dalla SonntagsZeitung, è sede di molte società commerciali e "abbiamo bisogno di una risposta penale adeguata" e di "nuovi strumenti per i casi più importanti di corruzione e riciclaggio di denaro". Con un accordo si potrebbe far pagare all'azienda perseguita un indennizzo esigendo che prenda misure affinché le infrazioni non si riproducano. In cambio, i procedimenti verrebbero abbandonati.

