Le commissioni della gestione delle Camere federali hanno ascoltato oggi il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber contro il quale è stata avviata un'inchiesta disciplinare.

Scopo dell'incontro: determinare se Lauber sia eleggibile per un nuovo mandato alla testa del Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

Le audizioni sono incominciate nella mattinata di oggi: prima di ricevere il procuratore federale, le commissioni hanno posto delle domande per un'ora e mezzo circa al presidente dell'autorità di vigilanza dell'MPC (AV-MPC) Hanspeter Uster.

Quest'ultimo, al termine dell'audizione, non ha voluto fare commenti, appellandosi al segreto commissionale.

L'AV-MPC ha annunciato venerdì l'apertura di un'inchiesta per chiarire se il procuratore abbia commesso eventuali violazioni dei doveri d'ufficio nel contesto dei procedimenti avviati nei confronti della Federazione internazionale di calcio FIFA.

La decisione giunge in un momento delicato per il procuratore della Confederazione, poiché il Parlamento deve pronunciarsi in giugno sul rinnovo del mandato a Lauber per il periodo 2020-2023. La commissione giuridica delle Camere federali emetterà la sua raccomandazione mercoledì sera.

