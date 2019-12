L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha deciso di revocare con effetto immediato l’autorizzazione per la messa in circolazione dei prodotti contenenti il fungicida clorotalonil

Non è possibile escludere che alcuni prodotti di degradazione di questo fungicida abbiano un effetto negativo a lungo termine sulla salute, afferma l'UFAG in un comunicato odierno, ed è quindi necessario agire rapidamente per ridurre la loro presenza nelle acque sotterranee. L'uso del clorotalonil sarà vietato a decorrere dal primo gennaio del 2020.

Le esigenze attuali per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari sono più severe rispetto a quelle in vigore venti anni fa, ricorda l'UFAG nella nota. I prodotti che potevano essere autorizzati negli anni Settanta e Ottanta non necessariamente possono essere omologati oggi. Finora sono state analizzate un centinaio di sostanze ed è la prima volta che il riesame comporta il divieto di un prodotto fitosanitario.

