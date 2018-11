Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 novembre 2018 16.45 03 novembre 2018 - 16:45

I migranti centro americani della carovana diretta verso gli Usa hanno visto svanire le loro speranze di raggiungere in mezza giornata Città del Messico.

Inizialmente, il governatore di Veracruz Miguel Angel Yunes aveva offerto loro decine di bus per trasportarli dopo tre settimane di faticosa marcia. La proposta era stata accolta con entusiasmo, ma lo stesso Yunes ha spiegato in un momento successivo che nella capitale 7 milioni di persone sono senza acqua - è in corso la manutenzione del sistema idrico - e quindi non sarebbe corretto mandare i migranti lì.

Il governatore ha offerto loro il trasporto verso un'altra città finché non sarà risolto il problema. La manutenzione del sistema idrico era nota da settimane.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano