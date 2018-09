Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 19.46 07 settembre 2018 - 19:46

In calo i migranti in arrivo

Confermano un calo di arrivi in Europa di migranti dal sud del mondo gli ultimi dati diffusi oggi dall'Oim, l'agenzia per le migrazioni dell'Onu, aggiornati al 5 settembre.

Dall'inizio dell'anno gli arrivi sono stati 71'779, i morti in mare sono arrivati a quota 1565. Nello stesso periodo dello scorso anno sulle coste europee erano giunte via mare 125'613 persone. Nel 2016, stesso periodo, erano state 289'681.

La Spagna, con oltre il 43 per cento di tutti gli arrivi irregolari attraverso il Mediterraneo, ha superato in questo, durante l'estate, la Grecia e l'Italia. Gli arrivi in Italia dall'inizio dell'anno al 5 settembre sono stati 20'250, il livello più basso dal 2014, sottolinea l'Oim, un andamento praticamente identico a quello della Grecia (19'564).

Altri 4575 migranti sono giunti in Europa via terra, ma si tratta solo di quelli noti alle autorità.

Il numero dei morti è salito a 1565 con gli ultimi 16 di due recenti naufragi. Uno è avvenuto il 3 settembre scorso tra Spagna e Marocco, dove l'agenzia spagnola per la sicurezza in mare ha salvato 30 persone. I sopravvissuti hanno parlato di cinque morti, ma i corpi non sono stati trovati.

Il 5 settembre, due giorni fa, 53 sopravvissuti e i resti di quattro uomini e una donna sono stati presi in carico da una nave di soccorso non lontano da lì, 62 miglia dall'isola di Alboran, sempre tra Spagna e Marocco, e condotti al porto di Motril, vicino Granada.

