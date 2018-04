Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 aprile 2018 17.19 06 aprile 2018 - 17:19

Oltre 500 profughi hanno perso la vita nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno: dal primo gennaio al 4 aprile scorso, si stima che 517 migranti siano deceduti in mare mentre tentavano di raggiungere l'Europa.

Lo ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), precisando che nello stesso periodo del 2017 si erano registrati 804 morti.

L'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni ha inoltre riferito che un totale di 15'289 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare nei primi 95 giorni del 2018.

Circa il 44% è giunto in Italia (6684), il 33% in Grecia (5098), seguita da Spagna (23%, 3460 arrivi) e Cipro (meno dell'1%, 47). Nello stesso periodo dell'anno scorso, l'OIM aveva segnalato un totale di 31'060 arrivi, di cui 24'778 in Italia.

