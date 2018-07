Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 14.10 29 luglio 2018 - 14:10

"La Tunisia ha rifiutato l'apertura di campi di accoglienza per migranti sul proprio territorio e l'episodio della nave Sarost 5 non deve essere usato come un precedente".

Lo ha detto il premier tunisino, Youssef Chahed, a proposito della vicenda della nave commerciale Sarost 5, con a bordo 40 profughi, alla quale è stato autorizzato l'attracco al porto di Zarzis dopo oltre due settimane di attesa.

Il riferimento è alla proposta europea di creare "piattaforme regionali di sbarco" fuori dal territorio europeo, in collaborazione con Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Organizzazione internazionale per le migrazioni, idea a cui la Tunisia si è da sempre opposta.

