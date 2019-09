Crediti per 211 milioni di franchi erogati l'anno scorso consentiranno, a lungo termine, risparmi energetici per 5,4 miliardi di chilowattora (kWh) ed emissioni di CO2 ridotte per 1,3 milioni di tonnellate.

Questi in sintesi i dati del Rapporto annuale 2018 pubblicato oggi de Il Programma Edifici, un progetto comune di Confederazione e Cantoni. Il programma, operativo dal 2010 e finanziato da un lato con un terzo del gettito della tassa sul CO2 e dall'altro con incentivi cantonali, mira a ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra del parco immobiliare svizzero che, attualmente, è responsabile del 40% dell'utilizzazione totale di energia e di circa i due terzi della liberazione nell'atmosfera di anidride carbonica.

L'anno scorso per vari progetti sono stati stanziati 211 milioni di franchi, contro i 174 dell'anno precedente. Tenuto conto dell'intera durata di vita dei progetti finanziati, i soldi versati nel 2018 comporteranno una riduzione dei consumi di 5,4 miliardi di kWh e delle emissioni di CO2 per circa 1,3 milioni di tonnellate. A titolo di paragone, tutti gli interventi sovvenzionati da Il Programma Edifici nei suoi nove anni di esistenza, finora hanno consentito una riduzione del consumo di energia del parco immobiliare svizzero di circa 2,1 miliardi di kWh all'anno e minori emissioni pari a 0,55 milioni di tonnellate di CO2. Per tutta la vita utile delle misure, risulterà un risparmio di quasi 55 miliardi di kWh e di oltre 13 milioni di tonnellate di CO2.

