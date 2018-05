Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Contratto per il governo del cambiamento": è il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 Stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di governo.

La bozza si articola in 19 punti ed è lunga 26 pagine. Sopra al titolo del contratto ci sono i simboli delle due forze politiche.

"La trattativa sul contratto di governo va avanti, anche perché l'obiettivo è portare i migliori risultati per i cittadini italiani"‎, ha detto il capo politico di M5S Luigi Di Maio arrivando a Milano per incontrare il segretario della Lega Matteo Salvini al Pirellone, sede del nuovo tavolo M5S-Lega per la stesura del contratto di governo.

