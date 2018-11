Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 novembre 2018 13.52 28 novembre 2018 - 13:52

Pronto l'atlante digitale 3D del cervello. Rappresenta il cervello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali.

Il progetto, disponibile online e chiamato Blue Brain Cell Atlas, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroinformatics, l'atlante è stato messo a punto dai ricercatori del Politecnico federale di Losanna (Epfl), guidati da Csaba Erö.

"Il nostro atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra", rileva uno degli autori, Marc-Oliver Gewaltig. È come passare, ha aggiunto, "dalle mappe disegnate a mano delle città a versioni digitalizzate di immagini satellitari". Inoltre "riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello del topo".

Infatti, gli atlanti del cervello di topo ottenuti finora, oltre a non essere in 3D "rappresentavano solo per il 4% delle regioni del cervello", osserva il fondatore e direttore del progetto Blue Brain, Henry Markram.

Il progetto ha richiesto cinque anni per raccogliere e integrare migliaia di immagini di tessuti del cervello di topo, resi disponibili dall'americano Allen Institute for Brain Science.

