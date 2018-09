Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Per gli anni 2017-2019 si prospetta un'evoluzione finanziaria positiva per le amministrazioni pubbliche, con la parziale eccezione dei Comuni che dovrebbero conseguire un risultato quasi in pareggio.

La situazione favorevole dovrebbe permettere a Confederazione e assicurazioni sociali di ridurre il loro debito. A seguito della congiuntura favorevole, nel 2018 e nel 2019 le amministrazioni pubbliche, considerate assieme, dovrebbero realizzare rispettivamente eccedenze dello 0,8% e dello 0,6% del Pil. Mentre però la Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali dovrebbero poter contare su eccedenze in entrambi gli anni, i Comuni dovrebbero presentare un saldo pressoché in equilibrio tra le uscite e le entrate.

I saldi positivi delle assicurazioni sociali prospettati nel periodo 2018-2019 non dovrebbero però far dimenticare "le sfide future che si dovranno affrontare nell'ambito della previdenza per la vecchiaia", avverte l'AFF.

