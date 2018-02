Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2018 13.34 24 febbraio 2018 - 13:34

Il presidente della Confederazione Alain Berset ritiene che occorra analizzare e ben accompagnare politicamente le mutazioni generate dalla digitalizzazione. Essa offre diverse opportunità ma anche il pericolo di una povertà diffusa.

La rivoluzione digitale è in cammino con i suoi miti e le sue realtà, ha dichiarato oggi Alain Berset in occasione dell'assemblea dei delegati del PS ad Altdorf. Comporta delle opportunità in particolare nell'ambito dell'ecologia.

Ma esistono anche pericoli legati a queste mutazioni, soprattutto la precarietà di una parte della popolazione, ha sottolineato il presidente della Confederazione. È essenziale combinare innovazioni e sicurezza sociale.

È anche importante difendere una politica d'inclusione e di stabilità sociale. Occorre trovare i mezzi per garantire salari giusti e una previdenza professionale degna di tale nome, ha aggiunto.

