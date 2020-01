Concorrenza in vista per i due consiglieri nazionali Cédric Wermuth (AG) e Mattea Meyer (ZH), intenzionati ad assumere insieme la presidenza del Partito socialista svizzero: la carica interessa pure a un altro deputato federale, Angelo Barrile (ZH)

Che punta anch'egli a presentarsi con una donna. Confermando una notizia pubblicata dal SonntagsBlick, Barrile ha detto a Keystone-ATS di essere da tempo in discussione con le due colleghe al Nazionale Priska Seiler-Graf (ZH) e Franziska Roth (SO). Al termine del dibattito sarà deciso quale sarà la linea migliore per far sì che il partito possa crescere e avere successo elettorale, ha spiegato.

In dichiarazioni riportate dal domenicale, Barrile indica pure di voler vedere rappresentata nei piani alti del PS la minoranza di coloro che hanno orientamenti sessuali diversi da quelli più diffusi. Il medico 43enne che vive con il suo partner in unione registrata ritiene fuori discussione che della presidenza faccia parte una donna: "altrettanto chiaro è però che anche un'altra minoranza finora non ha avuto voce nelle istanze del partito", sottolinea il 43enne con origini siciliane - i suoi genitori sono emigrati in Svizzera all'inizio degli anni '70 - e doppia nazionalità elvetico-italiana.

Rinuncia per contro a una candidatura la consigliera nazionale zurighese Min Li Marti. "La carica mi interessava, ma mi manca semplicemente il tempo: dirigo un giornale, ho un bambino piccolo e rimangono intatte le chance che mio marito Balthasar Glättli diventi presidente dei Verdi", ha indicato al SonntagsBlick la giornalista 45enne.

Neuer Inhalt Horizontal Line