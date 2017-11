Diritto d'autore

Top 20 degli instagramers più influenti della Svizzera Philipp Meier 25 novembre 2017 - 16:00 La piattaforma fotografica Instagram annovera circa 800 milioni di utenti attivi nel mondo. Una delle più grandi comunità è composta di amanti di paesaggi mozzafiato. Tra loro vi sono parecchi svizzeri, che stimolano così il turismo nel piccolo paese alpino. I social network possono influenzare non solo delle votazioni ed elezioni, ma anche incentivare i desideri di viaggi. Sempre più destinazioni ne approfittano. E non sempre la promozione è opera dei diretti interessati, come dimostra l'esempio di questa piscina che si affaccia sul Lago di Lucerna, nella Svizzera centrale. Con i cambiamenti intervenuti nella pubblicità nel settore dei viaggi e del turismo, alcuni instragramer possono ora guadagnarsi da vivere come influencer. Comunque, molte foto di paesaggi svizzeri continueranno ad essere pubblicate su Instagram senza retribuzione finanziaria. Per il turismo svizzero, ogni foto di ferie nel paese alpino condivisa sui social network è pubblicità. E proprio le foto indirizzate alla stretta cerchia familiare e degli amici hanno un'aria di autenticità che seduce particolarmente. Tuttavia, un instagramer con molti seguaci non raggiunge necessariamente le masse. Anche qui, come su altri social, sono ampiamente diffusi i falsi seguaci. Per determinare i 20 più influenti instagramers della Svizzera, quindi non abbiamo preso in considerazione unicamente il numero dei loro seguaci, ma anche l'attività e le interazioni di ogni community. Infatti, un utente "in carne ed ossa" quando è toccato da un'immagine, reagisce con un like o anche con un commento. Per misurare queste interazioni, abbiamo usato questo strumento. Le cifre rappresentano un'istantanea della situazione al momento delle nostre verifiche. Fabio Zingg Le sue foto di montagna sono spesso un po' fredde, ma sempre incantevoli. Follower: 192’000 Interazioni: 185’000 sui 12 post più attuali Engagement: l'8.11% dei suoi follower Tobias Lo "scandinavo" tra gli instagramers svizzeri. Follower: 113’000 Interazioni: 137’00 Engagement: 10.13% Martina Bisaz Qua e là s'infiltra un tocco di vintage nei suoi scatti spesso colorati e un po' giocosi - Intervista. Follower: 233’000 Interazioni: 133’000 Engagement: 4.76% Valentin & Roman Quasi nessuna immagine senza un corso d'acqua. Follower: 136’000 Interazioni: 120’000 Engagement: 7.38% Nicole Hunziker Il Cervino è quasi la sua casa di montagna. Follower: 142’000 Interazioni: 99’000 Engagement: 5.84% Patrick L'attivista notturno degli instagramers svizzeri. Follower: 93’000 Interazioni: 79’000 Engagement: 7.08% Jan Peter Spesso utilizza la luce per enfatizzare le macchie colorate. Follower: 66’000 Interazioni: 68’000 Engagement: 8.58% Dominik Contrariamente a quelle di tanti suoi colleghi, le sue fotografie emanano molto calore. Follower: 33'000 Interazioni: 66'000 Engagement: 16.55% Josh Le sue foto rivelano la voglia di avventura. Follower: 36’000 Interazioni: 65’000 Engagement: 15.08% Nicola Bonderer Da maestoso a giocoso. Follower: 24’000 Interazioni: 60’000 Engagement: 20.47% Jan Kaya Dalle sue foto traspare una vena di romanticismo. Follower: 35’000 Interazioni: 59’000 Engagement: 14.00% Ueli Questa è stata una delle sue ultime immagini della Svizzera. Adesso vive in Thailandia. Follower: 99’000 Interazioni: 56’000 Engagement: 4.72% Silvan Linus Gli piace stare sull'orlo del precipizio. Follower: 41’000 Interazioni: 56’000 Engagement: 11.41% Marco Ama puntare i riflettori sulle giornate cupe. Follower: 50'000 Interazioni: 55'000 Engagement: 9.30% Andri Laukas Sorprende con le prospettive più svariate. Follower: 32'000 Interazioni: 48'000 Engagement: 12.62% Silvan Il "pittore" degli instagramers paesaggisti svizzeri. Follower: 40'000 Interazioni: 48'000 Engagement: 9.80% Fabio Antenore Sognatore che tende fortemente al kitsch. Follower: 36'000 Interazioni: 48'000 Engagement: 11.16% Dominique Lags Il giallo e il rosa dominano spesso le sue immagini. Follower: 70'000 Interazioni: 45'000 Engagement: 5.39% The Helvetic Collective L'account è gestito da una collettività, dunque si trovano gli stili più diversi. Follower: 63'000 Interazioni: 44'000 Engagement: 5.79% Sylvia Michel Giocoso, colorato e in parte molto drammatico. Follower: 29'000 Interazioni: 43'000 Engagement: 12.56%