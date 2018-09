Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 settembre 2018 17.24 04 settembre 2018 - 17:24

Dopo Berna e Zurigo, anche a Friburgo Publibike ha ritirato tutte le sue biciclette a causa dei troppi furti. Le chiusure di sicurezza saranno rese più efficienti.

La rete della città di Friburgo, che comprende nove stazioni e 100 bici - delle quali 75 elettriche - è in effetti stata colpita da utilizzi clandestini, si legge in un comunicato odierno di Publibike. La società afferma che farà "tutto il possibile per ristabilire il sevizio al più presto".

Più in generale, la società vuole dotare di sistemi di sicurezza più efficienti l'insieme delle 2400 biciclette ripartite in otto reti in tutta la Svizzera. Oltre a Friburgo, Berna e Zurigo, l'aggiornamento toccherà Lugano, Losanna, Sion, la regione La Côte e Sierre.

