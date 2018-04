Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli avvocati tedeschi di Carles Puigdemont hanno fatto ricorso contro l'estradizione. Lo ha annunciato l'avvocato Till Dunkel da Amburgo.

"Puigdemont e i suoi legali hanno fiducia in una disamina indipendente e adeguata del tribunale superiore del Land, al quale forniranno in dettaglio ulteriori argomentazioni contro l'estradizione". L'esame del tribunale non ha una scadenza temporale, e potrebbe durare alcuni giorni, riferisce la Dpa. L'ex presidente della Generalitat della Catalogna potrebbe fare ricorso alla corte costituzionale tedesca in caso i giudici del tribunale superiore decidessero di dare via libera all'estradizione.

Il governo tedesco per ora non commenta il caso. Solo il partito di sinistra all'opposizione, la Linke, ha chiesto apertamente il rilascio di Puigdemont, attraverso le parole del vice capogruppo in parlamento, Sevim Dagdelen: "Il conflitto catalano ha bisogno di una soluzione politica, non di un'altra criminalizzazione dei suoi protagonisti".

