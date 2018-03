Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 20.36 27 marzo 2018 - 20:36

"Sono un prigioniero politico": la voce di Carles Puigdemont, da domenica nelle mani della polizia e della giustizia tedesche, esce per la prima volta dal carcere dello Schleswig-Holstein, dove da due giorni è rinchiuso in una cella di 7 metri per 9.

All'indomani della presentazione alla giudice tedesca che ha convalidato l'arresto in attesa che venga risolta la richiesta di estradizione spagnola, e mentre in Catalogna anche oggi ci sono state proteste e scontri con la polizia, Puigdemont ha potuto avere un colloquio questo pomeriggio con il suo avvocato catalano Jaume Alonso Cuavillas. Che lo ha trovato "in gran forma". "Si considera un detenuto politico, ci ha detto più volte che non si arrenderà",

Il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha da parte sua negato che Puigdemont "sia detenuto per le sue idee politiche", bensì per avere agito "contro lo stato di diritto". "Non rispettare le basi di uno Stato membro dell'Unione europea - ha sostenuto - significa non rispettare le basi dell'Ue".

Neuer Inhalt Horizontal Line