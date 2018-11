Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I due presidenti si erano già incontrati l'anno scorso in occasione del G20

Il presidente russo Vladimir Putin si è detto disponibile ad un incontro bilaterale con l'omologo americano Donald Trump a margine del summit del G20 in Argentina di fine mese, dicendosi "pronto per il dialogo".

Lo stesso Putin, a Parigi per le celebrazioni del centenario dell'armistizio della Prima guerra mondiale, ha auspicato in un'intervista a "Russia Today" rilanciata dalle agenzie russe una ripresa dei negoziati tra le due potenze nel solco del trattato Inf sui missili a corto e medio raggio in Europa.

Sensata l'idea Macron su esercito europeo

L'idea del presidente francese Emmanuel Macron di un esercito europeo "è sensata" e si inserisce in "un processo positivo", ha detto ancora Putin a Parigi, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass.

Venerdì il presidente americano Donald Trump aveva definito "un insulto" agli Stati Uniti la proposta di Macron.

Putin ha ricordato che la proposta di un esercito europeo rilanciata da Macron non è nuova, citando tra gli altri che l'avevano già evocata uno dei predecessori del presidente francese all'Eliseo, Jacques Chirac.

"L'Europa è una potente associazione economica, una potente unione economica ed è abbastanza logico che voglia essere indipendente, autosufficiente e sovrana nel settore della difesa e della sicurezza", ha spiegato il leader del Cremlino, giudicando tale processo "fondamentalmente positivo dal punto di vista del rafforzamento di un mondo multipolare".

