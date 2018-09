Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"L'Ungheria senz'altro è uno dei nostri partner chiave in Europa". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura dell'incontro con il primo ministro Ungherese Victor Orban oggi in visita a Mosca.

"I nostri rapporti si sviluppano in tutte le sfere grazie alla commissione intergovernativa mentre gli investimenti reciproci ammontano a 1 miliardo di dollari e vengono realizzati "grandi progetti", ha detto Putin sottolineando che ci sono "temi da discutere".

