Non siamo di destra, bensì di centro, e se puntiamo ad aumentare l'età pensionabile è perché non vogliamo espropriare i giovani: lo afferma la capogruppo dei Verdi liberali (PVL) Tiana Angelina Moser, replicando al presidente del PS.

Christian Levrat aveva definito il PVL un partito "asociale" e "di ultra-destra". "Visto come Levrat ci attacca in modo feroce, dobbiamo aver toccato un punto dolente", afferma Moser in un'intervista pubblicata oggi da Tages-Anzeiger e testate affini. "Da alcuni anni il PS ha abbandonato il suo corso progressista, per diventare conservatore".

Secondo la consigliera nazionale zurighese questo è visibile in modo esemplare nel campo della politica europea, "dove i socialisti hanno abbandonato la via bilaterale, con la loro linea dogmaticamente sindacale". Ciò a suo avviso spiega i diversi casi di esponenti del PS che hanno disertato per unirsi ai Verdi liberali.

È vero che il PVL vuole aumentare in modo graduale l'età di pensionamento, ma lo fa per assicurare a lungo termine la previdenza di vecchiaia, argomenta la 40enne.

Neuer Inhalt Horizontal Line