Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 16.05 03 agosto 2018 - 16:05

Circa 3000 bambini e adolescenti hanno partecipato in primavera all'azione bike2school. Si tratta di una cifra record, indica oggi PRO VELO in un comunicato. Gli allievi provenienti da Ticino e Romandia erano però solo il 14% del totale.

Bike2school, che ha lo scopo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, è rivolta agli alunni di tutta la Svizzera a partire dalla quarta elementare. Le classi scolastiche vengono invitate ad utilizzare la bicicletta il più frequentemente possibile per percorrere il tragitto casa-scuola per quattro settimane. In questo modo collezionano punti e chilometri. Le attività parallele, ideate dalle singole scuole, aumentano le possibilità di vincita, spiegano gli organizzatori.

I partecipanti di quest'anno provenivano da 23 cantoni diversi e hanno percorso globalmente 293'000 chilometri in quattro settimane. L'interesse in Ticino e in Romandia rimane scarso, fa notare PRO VELO. Eppure è proprio in queste regioni che il fenomeno dei "genitori-taxi" che accompagnano i figli a scuola in auto è particolarmente diffuso. Nella Svizzera tedesca solo l'11% dei bambini viene accompagnato a scuola, nella Svizzera francese la percentuale sale al 50% e in Ticino addirittura al 63%.

Ci sono però anche comuni che danno il buon esempio a sud della Alpi. Stabio ha elaborato un piano per mettere i sicurezza i tratti pericolosi ed è riuscito a incrementare l'uso della bicicletta da parte degli allievi. Nadia Bianchi, vice direttrice dell'Istituto scolastico Chiasso e vice sindaco di Stabio, sostiene l'azione bike2school e proporrà di partecipare anche in autunno, precisa il comunicato.

