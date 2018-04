Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Quattro alpinisti sono morti dopo aver passato la notte all'aperto in alta montagna nella regione di Arolla (VS).

Quattro alpinisti sono morti dopo aver passato la notte all'aperto in alta montagna nella regione di Arolla (VS). Cinque altri lottano fra la vita e la morte. Facevano parte di un gruppo di 14 rimasto bloccato da una tempesta, comunica la polizia cantonale.

Una vasta operazione di salvataggio è stata intrapresa questa mattina presto dopo un allarme lanciato dal responsabile della capanna Vignettes. In totale sono stati mobilitati sette elicotteri di Air Glaciers, Air Zermatt e Rega, oltre a diversi medici e guide.

I soccorritori hanno trovato 14 persone che avevano trascorso la notte all'aperto. Diversi soffrivano di ipotermia. Uno era già morto, presumibilmente vittima di una caduta. Verso le 12:30 tutti gli alpinisti erano stati trasportati in diversi ospedali.

Tre di loro sono morti dopo l'arrivo in ospedale, mentre cinque sono in condizioni critiche. Gli altri soffrono di leggera ipotermia e la loro vita non è in pericolo.

