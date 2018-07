Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 19.32 27 luglio 2018 - 19:32

Il grande cimitero del Mediterraneo ha inghiottito dall'inizio dell'anno oltre 1500 profughi che cercavano di raggiungere l'Europa e il 2018 ha già il suo drammatico primato di morti nonostante il drastico calo degli sbarchi rispetto al 2017.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha diffuso la conta semestrale sul destino delle persone che partono da una sponda nel tentativo di approdare sull'altra.

Dal primo gennaio al 25 luglio sono giunti sulle coste europee 55'001 profughi rispetto ai 111'753 dello stesso periodo dell'anno scorso. E i morti sono 1504 contro i 2401 del 2017. Meno, in termini assoluti, ma - nota l'Oim - "il 2018 rimane uno degli anni più letali per il fatto che si sono registrate meno traversate". La rotta più pericolosa rimane quella del Mediterraneo centrale, diretta verso l'Italia e Malta, con 1111 morti, ma sono in vertiginoso aumento coloro che annegano tentando di raggiungere la Spagna attraverso il Mediterraneo occidentale, nuova via preferenziale per i trafficanti: 304 morti contro i 124 dell'anno scorso.

