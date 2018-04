Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 20.55 27 aprile 2018 - 20:55

La 'Grande Marcia del Ritorno', organizzata da Hamas lungo la linea di demarcazione fra Gaza ed Israele, si è svolta in un clima di crescente radicalizzazione e si è conclusa con la morte di tre dimostranti e il ferimento di altri 300, colpiti dal fuoco israeliano.

In serata il ministero della sanità ha riferito che oggi tre dimostranti sono rimasti uccisi, 233 sono stati colpiti da proiettili veri e altri 70 sono stati intossicati da gas. Fra i feriti vi sono almeno due giornalisti e membri dello staff medico.

Da parte sua l'esercito israeliano ha affermato che "decine di facinorosi armati di ordigni, bombe a mano e bottiglie incendiare" sono quasi riusciti ad aprire una breccia nel valico di Karni e sono stati bloccati in extremis.

Mentre i leader di Hamas spiegano che questi confronti settimanali sono solo una fase preliminare in vista di una forte esplosione di collera popolare fissata per il 15 maggio - 70/mo anniversario della nascita di Israele -, l'Alto commissario per i diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e Amnesty International sono tornati separatamente ad accusare i militari israeliani di aver fatto "un uso sproporzionato della forza nei confronti di dimostranti disarmati".

