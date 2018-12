Raccolte: più girasoli ma nettamente meno soia

Quest'anno la raccolta di girasoli ha superato quella del 2017, mentre quelle di soia e di mais sono state nettamente inferiori. A influire è stata la siccità, come mostra un rilevamento effettuato dall'organizzazione del settore swiss granum alla fine di novembre.

I girasoli hanno approfittato del tempo caldo e con 16‘513 tonnellate hanno superato la quantità del 2017, indica swiss granum, precisando che la raccolta supera del 12% la stima di maggio. Per quanto riguarda la soia, si sono raggiunte le 3740 tonnellate: un terzo meno dello scorso anno.

La raccolta di mais si è attestata a 133‘700 tonnellate, in calo del 20% rispetto al 2017. Ciò si spiega da una parte con la siccità di cui ha sofferto il mais, dall'altra swiss granum stima che nel 15% circa della superficie non sia stata possibile una raccolta come mais.

Neuer Inhalt Horizontal Line