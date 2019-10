La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale vuole trovare una soluzione efficace e rapida per aumentare il numero di donazioni di organi. Immagine d'archivio.

Bisogna trovare una soluzione efficace e rapida per aumentare il numero di donazioni di organi. Seguendo questo concetto, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale suggerisce di dar seguito a un'iniziativa parlamentare sul tema.

Il testo del consigliere nazionale Philippe Nantermod (PLR/VS) - approvato con 21 voti contro 0 e 1 astensione, si legge in un comunicato dei Servizi del Parlamento - chiede di modificare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), facendo in modo che gli assicurati debbano indicare all'assicuratore il consenso o il rifiuto a donare i propri organi.

La scelta fatta - viene spiegato nel testo dell'iniziativa - verrebbe indicato sulla tessera dell'assicurato. La decisione potrebbe venir modificata in qualsiasi momento. I dati sarebbero confidenziali e non potrebbero essere comunicati a terzi dall'assicuratore, fatta eccezione per un eventuale cambio di cassa malattia.

Secondo Nantermod, è necessario intervenire affinché in Svizzera nessun paziente muoia per mancanza di donatori di organi. L'idea di utilizzare la tessera di assicurazione risulterebbe efficace poiché quest'ultima è obbligatoria dal 2010.

