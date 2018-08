Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 agosto 2018 - 14:53

Raiffeisen è diventata troppo grande e la sua struttura va rimodellata. Il presidente ad interim del consiglio di amministrazione (cda) del terzo istituto bancario elvetico, Pascal Gantenbein, valuta la società anonima.

Questa strada era stata preconizzata anche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'istituto è organizzato in 255 banche giuridicamente indipendenti che fanno capo alla società cooperativa Raiffeisen Svizzera, alla guida strategica dell'intero gruppo. Sarebbe quest'ultima a diventare una SA. Per la FINMA questa struttura giuridica fornisce migliori garanzie di buon governo e un accesso facilitato ai mercati finanziari.

"Non è invece nell'interesse di nessuno cambiare la struttura a livello delle banche. Quest'ultima fa parte del loro DNA e permette loro prossimità ai clienti/soci", ha affermato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano ginevrino "Le Temps" Gantenbein, che la scorsa settimana ha rinunciato a portare avanti la candidatura alla presidenza del cda.

"Raiffeisen è diventata troppo grande rispetto ai processi e alle strutture che si era data e che non sono evoluti allo stesso ritmo della crescita e delle nuove partecipazioni". Con l'ex Ceo Pierin Vincenz "la banca è cresciuta immensamente, certo, ma ha anche provocato insoddisfazioni che emergono adesso perché non vi erano le giuste piattaforme per esprimerle", ha affermato il dirigente.

