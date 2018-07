Raiffeisen: Gantenbein cede a critiche, non sarò presidente

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 18.35 26 luglio 2018 - 18:35

Pascal Gantenbein non sarà il presidente del consiglio di amministrazione di Raiffeisen: criticato da più parti, il manager ha ritirato la sua candidatura.

"Ho sottovalutato come un incarico amministrativo possa improvvisamente diventare una questione politica e venga in tal modo contaminato", afferma Gantenbein in un'intervista che sarà pubblicata domani dal periodico "Finanz und Wirtschaft" e di cui è stata diffusa poco fa un'anticipazione.

Il dirigente agisce ad interim nella funzione di presidente dopo che in marzo aveva gettato la spugna Johannes Rüegg-Stürm. Un'assemblea dei delegati straordinaria è prevista l'11 novembre, ma la conferma di Gantenbein non appariva per nulla scontata. L'ultima assemblea svoltasi a porte chiuse a metà giugno a Lugano aveva infatti messo in luce una forte irritazione da parte della base dell'istituto, organizzato in 255 banche giuridicamente indipendenti che fanno capo alla società cooperativa Raiffeisen Svizzera, alla guida strategica dell'intero gruppo.

La banca è da tempo sotto pressione nell'ambito della vicenda che ha portato in carcere l'ex CEO Pierin Vincenz, sospettato di aver mischiato interessi privati e professionali. La settimana scorsa anche l'attuale presidente della direzione Patrik Gisel ha annunciato che si dimetterà dall'incarico alla fine dell'anno e lascerà l'istituto.

