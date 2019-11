I mercati della proprietà di abitazione e degli immobili da reddito hanno un andamento molto diverso l'uno dall'altro. Mentre i prezzi del primo stanno raggiungendo nuovi massimi, sempre più appartamenti in affitto sono liberi.

Una via d'uscita dai bassi rendimenti potrebbe essere la locazione a breve termine degli alloggi su piattaforme come Airbnb.

A causa dei bassi tassi di interesse, l'acquisto finanziariamente è più interessante dell'affitto. Ma nonostante l'alto tasso di appartamenti sfitti, molti soldi continuano ad affluire negli immobili da reddito, rileva lo studio "Immobili Svizzera", pubblicato oggi da Raiffeisen Economic Research, secondo cui elevati tassi di alloggi vacanti rappresentano ormai la norma.

In questo contesto, caratterizzato da difficoltà di investimento, tassi di interesse negativi, locali sfitti ed entrate in calo, potrebbe essere vantaggioso per proprietari e investitori cercare piattaforme per gli affitti a breve termine come Airbnb, scrive l'economista capo di Raiffeisen Martin Neff. Ciò consentirebbe di utilizzare in modo più efficiente la scarsa e costosa risorsa dello "spazio".

Neuer Inhalt Horizontal Line