Questo contenuto è stato pubblicato il 10 settembre 2018 14.15 10 settembre 2018 - 14:15

La Casa dei Cantoni, inaugurata ufficialmente nell'estate del 2008, compie dieci anni e il bilancio delle attività è da considerarsi positivo.

La Casa, situata nel centro di Berna, si è rivelata un'eccellente piattaforma di dialogo, che ha facilitato il coordinamento e la cooperazione, ha detto oggi in un incontro con i giornalisti il consigliere di stato vodese Pascal Broulis (PLR), presidente della Fondazione per la collaborazione confederale, cui spetta il compito di gestire la struttura.

Broulis ha citato in particolare il tema della perequazione finanziaria: malgrado interessi molto divergenti, i Cantoni sono riusciti grazie alla Casa a trovare una propria soluzione per adattare il sistema che regola i flussi finanziari tra regioni ricche e meno ricche.

Operativa da giugno 2008, la struttura è stata inaugurata ufficialmente il 18 agosto successivo. In quell'occasione era stata definita una una sorta di "testa di ponte" delle entità regionali nella capitale federale destinata a migliorare la collaborazione tra la periferia e il governo centrale. Ospita le segreterie di dodici Conferenze intercantonali, dei Governi e dei direttori cantonali come pure di altre istituzioni affini, per un totale di 240 posti di lavoro.

